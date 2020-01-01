Отец Хабиба: любой дагестанец мог бы приземлить Макгрегора на асфальт

Адбулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о поведении экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях во время его визита в Москву.

«Я его простил. Правда, он ведёт себя так, как ведёт. Назвал целый народ трусами. Любой дагестанец, не только Хабиб, мог бы его на асфальт приземлить. Но это было бы нехорошо. Раз приехал в гости — пусть погостит, но ведёт себя достойно. Меня абсолютно не тронули его слова. Меня уже давно не трогают его слова. Если что-то хочет сказать, то пусть скажет его отец», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Спорт-Экспресс».

Напомним, уже на первом турнире UFC в 2020 году Конор Макгрегор вернётся в октагон. 18 январе на турнире UFC 246 он встретится с Дональдом Серроне.