Президент UFC не исключил, что организует реванш Мейвезер — Макгрегор в 2020-м

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, каковы его планы в отношении боксёра Флойда Мейвезера. Он не исключил, что организует матч-реванш Мейвезера с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором. Ранее Уайт заявил, что они с боксёром уже достигли устного соглашения, однако никаких контрактов ещё не подписано.
«Мы приступили к переговорам. Сперва я должен решить другие вопросы, а осенью, вероятно, будет что-то и с Флойдом.
Мы можем организовать бой по правилам смешанных единоборств, а можем и в боксе. Если на такие бои есть спрос, почему бы не организовать? Бой Флойда и Конора стал крупным событием. Почему бы не организовать что-то подобное ещё раз?» — приводит слова Уайта ESPN.
Напомним, Мейвезер победил Макгрегора в боксёрском поединке в августе 2017 года.
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