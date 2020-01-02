Источник: Бетербиев может отказаться защищать титул в Китае из-за политики

Чемпион IBF и WBC в полутяжёлом весе российский боксёр Артур Бетербиев может отказаться от обязательной защиты пояса IBF в поединке с китайцем Мэн Фаньлуном, поскольку не желает проводить бой на территории Китая из-за политики страны в отношении мусульман-уйгуров, религиозные и гражданские права которых, по мнению критиков властей, регулярно ущемляются, сообщает BoxingScene.

Напомним, торги на право проведения боя Бетербива с Мэн Фаньлуном выиграла китайская компания Longjoy Sports, предложившая призовой фонд в размере $ 1,9 млн — почти в 1,5 раза больше, чем предлагал промоутер Бетербиева компания Top Rank ($ 1,315 млн).

В случае отказа Бетербиева от защиты титул могут объявить вакантным, и тогда бой за него проведут Мэн Фаньлун и британец Джошуа Буатси либо немец Доминик Бозель.