Соперник Ф. Емельяненко на Новый год швырялся деньгами в ночном клубе. Видео

Американский боец смешанных единоборств Куинтон Джексон, который 29 декабря проиграл нокаутом в первом раунде россиянину Фёдору Емельяненко на турнире Bellator в Японии, показал в своём «инстаграме», как отметил Новый год. Боец опубликовал видео из ночного клуба, на котором можно посмотреть, как он разбрасывает купюры.

«Как сказал мой брат Продигал Санн (американский рэпер. — Прим. «Чемпионата»), этот год станет годом предвидения. Если ты знаешь — ты знаешь. Собираюсь этим воспользоваться. С Новым годом всех, кого люблю», — подписал видео Джексон.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

На счету Джексона, выступающего в смешанных единоборствах с 1999 года, 38 побед и 14 поражений в ММА.

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