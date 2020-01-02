«Никогда не видел его в такой форме». Тренер Макгрегора — о Коноре

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландского бойца Конора Макгрегора, рассказал о подготовке подопечного к следующему поединку. Напомним, следующим соперником Макгрегора станет американец Дональд Серроне. Бойцы подерутся на турнире UFC в Лас-Вегасе 18 января.

«1 января, последний тяжёлый спарринг перед поездкой в Лас-Вегас. Честно скажу, Конор пребывает в наилучшей форме, в которой я его когда-либо видел. Шесть месяцев назад я не был уверен, что такое возможно. Парни, вас ждёт настоящее удовольствие. А я рад, что у меня хорошее место», — написал тренер в своём «твиттере».

Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с октября 2018 года, после того как в титульном поединке за пояс UFC в лёгком весе уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.