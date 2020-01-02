Президент UFC: многие верят, что Фергюсон победит Нурмагомедова

Президент UFC Дэна Уайт поделился ожиданиями от титульного боя, в котором примут участие бойцы лёгкой весовой категории — действующий чемпион россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон. Поединок состоится на турнире организации в Нью-Йорке 18 апреля.

«Тони продолжает делать то, что делал. Он заслужил право выйти на этот бой. Благодаря болельщикам можно оценить, насколько масштабным и значимым на самом деле является поединок.

Фанаты сходят с ума от этого боя, они хотят увидеть его, поэтому можно утверждать, что он очень важный. Многие люди верят, что Тони Фергюсон — тот парень, который победит Хабиба. Посмотрим», — приводит слова Уайта ESPN.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У Фергюсона 25 побед и три поражения в 28 поединках.