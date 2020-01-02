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Джексон пообещал больше не проигрывать «самому себе»

Джексон пообещал больше не проигрывать «самому себе»
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Американский боец смешанных единоборств Куинтон Джексон, который 29 декабря проиграл нокаутом в первом раунде россиянину Фёдору Емельяненко на турнире Bellator в Японии, признал, что неправильно подошёл к поединку с точки зрения весогонки.

«С любовью отношусь к своей команде, семье и спонсорам. Поражение — это такая пилюля, которую тяжело проглотить… Но это часть нашей работы.

Ненавижу, когда мои близкие и болельщики огорчаются. Возможно, это не последнее моё поражение в карьере. Но это точно последний раз, когда я победил самого себя.

Собираюсь задокументировать сгонку веса. Если вы некомфортно чувствуете себя в своём весе, давайте сделаем это вместе. Тегните меня в постах, как вы тренируетесь и правильно питаетесь», — написал Джексон в своём «инстаграме».

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