Уайт: сначала Джонсу нужно победить Рейеса, а затем уже думать о переходе в тяжёлый вес

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал возможный переход чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса в тяжёлый вес. Уайт отметил, что для начала Джонсу нужно одержать победу над Домиником Рейесом.



«Я ничего не слышал по этому поводу. Мне кажется, Джонсу довольно комфортно в полутяжёлом весе. Каждый раз, когда кажется, что у Джонса уже не осталось претендентов на пояс, находится кто-то новый. Сначала Джонсу нужно победить Рейеса, а затем уже думать о переходе в тяжёлый вес. Этот бой станет крупным поединком для Джонса. Рейес силён и голоден до побед», — приводит слова Дэны Уайта BJPenn.



Напомним, поединок Джона Джонса и Доминика Рейеса состоится 8 февраля. Этот бой возглавит турнир UFC 247.