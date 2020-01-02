Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев подтвердил, что завершил карьеру.



«Я уже закончил спортивную карьеру. Я об этом объявил. У меня пятеро детей, это большая ответственность. Мне нужно воспитывать своих маленьких котят, они нуждаются во мне. Сам я немножечко замедлился, но я всё ещё полон сил и энергии. Я готов принести стране пользу ещё в чём-нибудь, я найду, чем заниматься.



Ранее я объявлял о завершении карьеры, но не мог усидеть на диване, всё чешется. Смотрю бои, и бокс в каждой частичке моего тела. И сердце моё каждый день звало меня обратно в ринг. Может, много на себя взял, но я сказал, что вот беру этого парня и смогу выиграть у него. Федерация бокса России поддержала меня, организовала бой. Наверное, бой с Мчуну нужен был мне, чтобы понять, что хватит, пора заканчивать. Я уже на самоподготовке чувствовал себя неважно, не всё получалось. Я не справлялся даже со своими спарринг-партнёрами, но это были не мальчики для битья», — приводит слова Лебедева «Р-Спорт».