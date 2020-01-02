В UFC представили яркий проморолик к бою Макгрегор — Серроне

Пресс-служба UFC на официальной странице организации в «Твиттере» выложила проморолик, посвящённый поединку экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и Дональда Серроне. Их встреча состоится в ночь с 18 на 19 января мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет главным событием шоу. Схватка состоится в полусредней весовой категории.
Для Макгрегора этот бой будет первым с октября 2018 года, когда он досрочно проиграл чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Что касается Серроне, то 36-летний американец провёл в 2019 году целых четыре боя, но два последних из них сложились для него неудачно. В июне он досрочно уступил Тони Фергюсону, а в сентябре проиграл техническим нокаутом Джастину Гэтжи.
Посмотреть промо к поединку Макгрегор — Серроне можно на официальной странице UFC в «Твиттере».
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