Дэна Уайт жалеет, что ему не удалось организовать бой Ф. Емельяненко с Леснаром

Президент UFC Дэна Уайт признался, что в его промоутерской карьере существует один пробел, который он уже никогда не сумеет заполнить. По словам Уайта, он всё ещё жалеет, что ему не удалось организовать бой Фёдора Емельяненко с экс-чемпионом UFC Броком Леснаром.
«Единственный несостоявшийся бой из тех, которые мне бы хотелось видеть, — это поединок Брока Леснара с Фёдором Емельяненко. Мы собирались организовать эту встречу на арене Texas Stadiu, но мне не удалось договориться с Фёдором. Так что этого не произошло», — приводит слова Уайта официальный сайт UFC.
Напомним, Фёдор Емельяненко всё ещё продолжает профессиональную карьеру. В недавнем бою, который состоялся 29 декабря 2019 года в японском городе Сайтама, россиянин нокаутировал американца Куинтона Джексона.
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