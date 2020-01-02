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Абдель-Азиз пожаловался, что не может найти соперника Махачеву

Абдель-Азиз пожаловался, что не может найти соперника Махачеву
Бокс/ММА / UFC 0

Али Абдель Азиз, менеджер бойца UFC Ислама Махачева, посетовал, что ему не удаётся найти своему подопечному соперника. По словам функционера, никто из бойцов не желает встречи с россиянином.

«Парни, пожалуйста, мне нужен кто-то, готовый подраться с этим парнем. Никто не хочет иметь с ним дело», — написал Абдель-Азиз на своей странице в «Твиттере», разместив совместное фото с Махачевым.

Махачев на данный момент занимает пятнадцатое место в рейтинге UFC в лёгком весе. Последний из своих поединков он провёл в сентябре на турнире в Абу-Даби, и тогда он победил Дэйви Рамоса. Это была уже шестая победа Ислама кряду. Всего на его счету в UFC восемь боёв, в семи из которых он победил.

Не так давно бывший претендент на титул временного чемпиона UFC Кевин Ли предложил Махачеву провести встречу в андеркарде поединка Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон.

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