Абдель-Азиз пожаловался, что не может найти соперника Махачеву

Али Абдель Азиз, менеджер бойца UFC Ислама Махачева, посетовал, что ему не удаётся найти своему подопечному соперника. По словам функционера, никто из бойцов не желает встречи с россиянином.

«Парни, пожалуйста, мне нужен кто-то, готовый подраться с этим парнем. Никто не хочет иметь с ним дело», — написал Абдель-Азиз на своей странице в «Твиттере», разместив совместное фото с Махачевым.

Махачев на данный момент занимает пятнадцатое место в рейтинге UFC в лёгком весе. Последний из своих поединков он провёл в сентябре на турнире в Абу-Даби, и тогда он победил Дэйви Рамоса. Это была уже шестая победа Ислама кряду. Всего на его счету в UFC восемь боёв, в семи из которых он победил.

Не так давно бывший претендент на титул временного чемпиона UFC Кевин Ли предложил Махачеву провести встречу в андеркарде поединка Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон.