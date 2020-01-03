Гассиев может провести бой 29 февраля

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев может провести следующий поединок 29 февраля, сообщает Boxingnews24. Россиянин, возможно, выступит в андеркарде боя между экс-чемпионами мира Джесси Варгасом и Майки Гарсией. Эта встреча пройдёт на турнире во Фриско (штат Техас, США). Потенциальный соперник Гассиева пока остаётся неизвестным.
Мурат не появлялся в ринге с июля 2018 года, когда на большом вечере бокса в Москве проиграл единогласным решением судей финальный бой Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Александру Усику. После того Гассиев принял решение перейти в супертяжёлый вес, но так до сих пор и не дебютировал в этом дивизионе. Во многом этому мешали травмы. В 2019 году он должен был встретиться с Джои Давейко, но схватка сорвалась из-за повреждения Гассиева.
- 3 января 2020
-
00:46
- 2 января 2020
-
23:59
-
22:39
-
21:24
-
20:33
-
19:35
-
18:49
-
17:36
-
16:02
-
15:00
-
14:06
-
13:11
-
12:03
-
11:09
-
10:17
-
09:27
- 1 января 2020
-
12:01
-
02:30
- 31 декабря 2019
-
20:24
-
19:55
-
18:36
-
17:42
-
16:10
-
14:40
-
13:10
-
11:40
-
10:00
-
09:09
- 30 декабря 2019
-
23:50
-
22:39
-
21:10
-
20:06
-
19:46
-
17:24
-
16:13