Каждый успешный удар Мейвезера в последние 10 лет стоил $ 500 тыс.

Журналист Дэн Каноббио подсчитал, сколько зарабатывал непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер за каждый успешный удар, нанесённый в период с 2010 по 2019 год, и опубликовал итоги подсчёта в своём «твиттере».
Ранее в Forbes подсчитали, что общий заработок 42-летнего Мейвезера за этот период составил $ 915 млн. Боксёр провёл 10 поединков, нанеся в них 4270 ударов, из которых 1833 удара достигли цели. Таким образом, каждый успешный удар приносил Мейвезеру 499 181 доллар 67 центов.
Соперниками Мейвезера в этих поединках были Шейн Мосли, Виктор Ортис, Мигель Котто, Роберт Герреро, Сауль Альварес, Маркос Майдана (дважды), Мэнни Пакьяо, Андре Берто и Конор Макгрегор.
Ранее президент UFC Дэна Уайт не исключил, что Мейвезер и Макгрегор вновь подерутся в 2020-м.
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