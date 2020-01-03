«Никакой травы и алкоголя!» Порье поставил себе цель на 2020-й

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, рассказал, что в 2020 году намерен полностью отказаться от курения так называемой травы и алкоголя. По его словам, добровольная акция в его исполнении началась за две недели до Нового года.

«Никакой травы и никакого алкоголя на протяжении всего 2020-го! Я уже начал две недели назад!» — написал Порье в своём «твиттере».

Последний поединок в смешанных единоборствах 30-летний Порье провёл на турнире UFC в Абу-Даби, который состоялся 7 сентября 2019 года. Его соперником по титульному бою был российский боец Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион организации в лёгкой весовой категории. Нурмагомедов сломил сопротивление Порье, успешно применив удушающий приём в третьем раунде.

Всего на счету Порье 32 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 25 побед (в том числе 12 нокаутом) и потерпел 6 поражений, а ещё один бой признали несостоявшимся.

