Макгрегор ответил на критику от тренера Серроне. Фото

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор ответил на слова Джафари Ванье, тренера Дональда Серроне, заявившего, что единственная сильная сторона соперника его подопечного — левая рука. Напомним, Макгрегор и Серроне выйдут в октагон на турнире UFC в Лас-Вегасе 18 января.
Макгрегор разместил в сторис своего «инстаграма» пост, появившийся в аккаунте Haute Time, в котором сказано: «Напоминаем, не связывайтесь с силой левой руки Печально Известного».
Конор Макгрегор
Фото: https://www.instagram.com/thenotoriousmma/
Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с октября 2018 года, после того как в титульном поединке за пояс UFC в лёгкой весовой категории уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. Всего на счету ирландского бойца 21 победа в 25 поединках в MMA.
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