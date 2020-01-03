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Макгрегор ответил на критику от тренера Серроне. Фото

Макгрегор ответил на критику от тренера Серроне. Фото
Бокс/ММА / UFC 0

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор ответил на слова Джафари Ванье, тренера Дональда Серроне, заявившего, что единственная сильная сторона соперника его подопечного — левая рука. Напомним, Макгрегор и Серроне выйдут в октагон на турнире UFC в Лас-Вегасе 18 января.

Макгрегор разместил в сторис своего «инстаграма» пост, появившийся в аккаунте Haute Time, в котором сказано: «Напоминаем, не связывайтесь с силой левой руки Печально Известного».

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор

Фото: https://www.instagram.com/thenotoriousmma/

Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с октября 2018 года, после того как в титульном поединке за пояс UFC в лёгкой весовой категории уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. Всего на счету ирландского бойца 21 победа в 25 поединках в MMA.

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