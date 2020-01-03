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«Понятия не имею, о чём он». Гэтжи отреагировал на критику президента UFC

«Понятия не имею, о чём он». Гэтжи отреагировал на критику президента UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, прокомментировал реплику президента организации Дэны Уайта. Ранее Уайт рассказал, что предлагал Гэтжи сразиться с тем или иным соперником, но боец, по словам, президента, отклонил все предложения.

«Я пытаюсь понять, о чём он там говорил. Знаю, в том интервью, которое он дал не так давно, он всё время говорил, дескать, Джастин Гэтжи знает, о чём я говорю, понимает, что происходит. Но я в буквальном смысле понятия не имею, о чём он говорит. С ума сойти», — цитирует Гэтжи MMA Junkie.

Ранее 31-летний Гэтжи не раз заявлял, что желает выйти в октагон с ровесником Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгком весе. Последний поединок американский боец провёл в сентябре 2019 года, когда нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде. На его счету 21 победа и два поражения в 23 боях в MMA.

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