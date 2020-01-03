Анкалаев встретится с Куцелабой

Российский боец UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев проведёт следующий поединок 1 марта, сообщает MMA Fighting. Анкалаев выступит на турнире UFC Fight Night 169 в Норфолке (штат Вирджиния, США). Его соперником станет молдавский спортсмен Ион Куцелаба. Бойцы встретятся в андеркарде титульного противостояния в наилегчайшем весе между Дейвисоном Фигейредо и Джозефом Бенавидесом.

Для Анкалаева предстоящий бой станет уже пятым в UFC. В предыдущих четырёх он потерпел одно поражение, после чего одержал три победы кряду. В минувшем бою он нокаутировал Далчу Луангимбула. Что касается Куцелабы, то Ион провёл в UFC уже семь встреч, победив в четырёх из них. В прошлом бою он нокаутировал Халила Роунтри. Также в его послужном списке значатся схватки с Гловером Тейшейрой, Гаджимурадом Антигуловым, Мишей Циркуновым и Джаредом Каннонье.