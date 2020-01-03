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Кевин Ли ответил менеджеру Махачева

Кевин Ли ответил менеджеру Махачева
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Кевин Ли отреагировал на твит менеджера Ислама Махачева Али Абдель-Азиза. Напомним, тот написал, что не может найти соперника Махачеву, поскольку никто не хочет драться с таким соперником.

«Что? Да брось, Али. Не говори мне, что ради этого я должен заходить в „Твиттер“. Сколько ещё раз мне нужно поднять руку», — написал Ли в ответ на пост Абдель-Азиза на своей странице в социальной сети.

Кевин Ли уже не раз вызывал Ислама Махачева на бой. В последний раз он предложил ему встретиться в андеркарде поединка Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон, проведение которого запланировано на апрель 2020 года. Махачев также давно стремится к бою с Ли.

В предыдущем бою Ислам победил Дэйви Рамоса.

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