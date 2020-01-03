Кевин Ли ответил менеджеру Махачева
Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Кевин Ли отреагировал на твит менеджера Ислама Махачева Али Абдель-Азиза. Напомним, тот написал, что не может найти соперника Махачеву, поскольку никто не хочет драться с таким соперником.
«Что? Да брось, Али. Не говори мне, что ради этого я должен заходить в „Твиттер“. Сколько ещё раз мне нужно поднять руку», — написал Ли в ответ на пост Абдель-Азиза на своей странице в социальной сети.
Кевин Ли уже не раз вызывал Ислама Махачева на бой. В последний раз он предложил ему встретиться в андеркарде поединка Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон, проведение которого запланировано на апрель 2020 года. Махачев также давно стремится к бою с Ли.
В предыдущем бою Ислам победил Дэйви Рамоса.
Читайте также
- 3 января 2020
-
18:19
-
17:17
-
15:13
-
13:11
-
12:30
-
12:05
-
11:44
-
11:07
-
10:10
-
09:17
-
00:46
- 2 января 2020
-
23:59
-
22:39
-
21:24
-
20:33
-
19:35
-
18:49
-
17:36
-
16:02
-
15:00
-
14:06
-
13:11
-
12:03
-
11:09
-
10:17
-
09:27
- 1 января 2020
-
12:01
-
02:30
- 31 декабря 2019
-
20:24
-
19:55
-
18:36
-
17:42
-
16:10
-
14:40
-
13:10
Партнерский контент