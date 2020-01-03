Макгрегор будет готов заменить Хабиба или Фергюсона в случае необходимости

18 апреля 2020 года в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В его главном событии встретятся чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и бывший временный чемпион лиги Тони Фергюсон. Это будет пятая попытка провести их бой. В прошлом поединок неизменно срывался из-за травм или других проблем со здоровьем кого-либо из спортсменов.
Во избежание форс-мажора в UFC уже готовят возможную замену для бойцов. По словам президента лиги Дэны Уайта, заменить Хабиба или Фергюсона будет призван экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.
«В 2020 году Конор хочет сразиться трижды. Он надеется, что в случае победы над Серроне он сумеет добиться встречи с Хабибом. Вы знаете Конора, он думает так, как думает. Мы снова пробуем организовать встречу Хабиба и Фергюсона. Конор уверен, что он победит Серроне и в случае чего-либо будет готов ко встрече с Нурмагомедовым в лёгком весе. Так что Конор будет готов к бою Фергюсона с Хабибом», — приводит слова Уайта BJPenn.
- 3 января 2020
-
20:08
-
19:51
-
18:19
-
17:17
-
15:13
-
13:11
-
12:30
-
12:05
-
11:44
-
11:07
-
10:10
-
09:17
-
00:46
- 2 января 2020
-
23:59
-
22:39
-
21:24
-
20:33
-
19:35
-
18:49
-
17:36
-
16:02
-
15:00
-
14:06
-
13:11
-
12:03
-
11:09
-
10:17
-
09:27
- 1 января 2020
-
12:01
-
02:30
- 31 декабря 2019
-
20:24
-
19:55
-
18:36
-
17:42
-
16:10