Макгрегор будет готов заменить Хабиба или Фергюсона в случае необходимости

18 апреля 2020 года в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В его главном событии встретятся чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и бывший временный чемпион лиги Тони Фергюсон. Это будет пятая попытка провести их бой. В прошлом поединок неизменно срывался из-за травм или других проблем со здоровьем кого-либо из спортсменов.

Во избежание форс-мажора в UFC уже готовят возможную замену для бойцов. По словам президента лиги Дэны Уайта, заменить Хабиба или Фергюсона будет призван экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

«В 2020 году Конор хочет сразиться трижды. Он надеется, что в случае победы над Серроне он сумеет добиться встречи с Хабибом. Вы знаете Конора, он думает так, как думает. Мы снова пробуем организовать встречу Хабиба и Фергюсона. Конор уверен, что он победит Серроне и в случае чего-либо будет готов ко встрече с Нурмагомедовым в лёгком весе. Так что Конор будет готов к бою Фергюсона с Хабибом», — приводит слова Уайта BJPenn.