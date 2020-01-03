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Ян: очевидно, что Сехудо избегает меня

Ян: очевидно, что Сехудо избегает меня
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC в легчайшем весе Пётр Ян в очередной раз раскритиковал чемпиона этой весовой категории Генри Сехудо.

«Не позвольте Сехудо одурачить вас. Он никогда не продаст миллион трансляций PPV. У него нет денежных поединков. Если он хочет заработать, ему нужно выступить в андеркарде боя Хабиб — Фергюсон или в карде другого масштабного шоу. Вот и всё.

Очевидно, что Сехудо избегает меня. Он делает всё, чтобы избежать встречи со мной. Все разговоры о том, что он хочет большие имена, — полная чушь. Он просто хочет максимально лёгких боёв», — написал Ян на своей официальной странице в «Твиттере».

Последний из своих поединков Пётр Ян провёл на турнире UFC 245 в декабре 2019 года. Тогда он нокаутировал Юрайю Фэйбера.

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