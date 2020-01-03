Мурадов проведёт следующий поединок с Антонио Карлосом Джуниором

14 марта в Бразилиа (Бразилия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN. В его карде должен был состояться поединок Антонио Карлоса Джуниора и Брэда Тавареса, однако последний снялся с турнира. В промоушене нашли замену Таваресу. На бой с Джуниором выйдет боец из Узбекистана Махмуд Мурадов, сообщает MMAJunkie.

Антонио Карлос Джуниор провёл в UFC двенадцать поединков, победив в семи из них. Ещё в четырёх боях он потерпел поражения, а ещё одну схватки признали несостоявшейся. Что касается Мурадова, то он является первым бойцом в UFC из Узбекистана. В промоушене он пока провёл две встречи, победив в обеих. В последней из них, выступая на турнире в Вашингтоне, он нокаутировал Тревора Смита.