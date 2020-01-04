Бой Емельяненко и Джексона собрал в США меньшую аудиторию, чем бой Харитонова

Турнир Bellator 237, в главном событии которого встретились российский боец ММА Фёдор Емельяненко и американец Куинтон Джексон, получил очень низкие рейтинги на американском телевидении, сообщает MMAFighting. Бои в прямом эфире посмотрело 311 тысяч человек.
Причиной этого считается то, что в это же время шел матч по американскому футболу между университетами Огайо и Клемсона, который собрал 20,39 млн зрителей. Кроме того, в это же время транслировался вечер бокса, в главном бою которого встречались Джервонта Дэвис и Юриоркис Гамбоа.
Примечательно, что большей аудиторией может похвастаться даже турнир Bellator в Тель-Авиве, в главном бою которого встречались Сергей Харитонов и Линтон Вассел. Несмотря на отсутствие прямой трансляции на американском ТВ, шоу посмотрело свыше 318 тысяч человек.
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