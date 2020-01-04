Арум: Уайлдер — ужасный боксёр, но я никогда не видел парня с таким ударом

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением о чемпионе мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтее Уайлдере. По его словам, американец не обладает достаточно хорошими навыками, но побеждает за счёт невероятной ударной мощи.

«Никогда не видел парня с таким мощным одиночным ударом. Никогда не видел ничего подобного. Это интересно на фоне того, что он не знает, как боксировать. Он ужасный боксёр, но у него есть правая рука, и удар ею — словно лазер, который находит самые уязвимые места соперника», — приводит слова Арума BoxingScene.

Деонтей Уайлдер в минувшем поединке нокаутировал Луиса Ортиса. Следующий бой он проведёт 22 февраля с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Это будет повторная встреча соперников. Первый бой завершился вничью.