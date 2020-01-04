Стивенсон и Уоррингтон могут провести объединительный бой 16 мая
Чемпион мира по версии WBO в полулёгком весе Шакур Стивенсон (13-0, 7 КО) и чемпион мира по версии IBF Джош Уоррингтон (30-0, 7 КО) могут в 2020 году провести объединительный бой, сообщает Boxingnews24. Представители боксёров обсуждают вариант организации встречи 16 мая в Лидсе на арене «Элланд Роуд».
До этого Стивенсон хочет провести ещё один поединок. 14 марта американец может встретиться в Нью-Йорке с Мигелем Марриагой.
Шакур завоевал пояс чемпиона мира по версии WBO в октябре минувшего года, когда победил Джоэля Гонсалеса. Что касается Уоррингтона, то британец стал чемпионом мира в мае 2018 года и после этого трижды защитил титул. Последний из своих боёв он провёл также в октябре 2019 года, нокаутировав Софьяна Такуши.
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