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Менеджер Хабиба: нас не интересует бой с Макгрегором

Менеджер Хабиба: нас не интересует бой с Макгрегором
Бокс/ММА / UFC 0

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что в команде россиянина не намерены давать реванш экс-чемпиону организации в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

«Послушайте, Дэна Уайт — величайший промоутер в истории, я очень уважаю его. Он заставил людей говорить о Коноре, и говоря о Хабибе, он делает Конора ещё более упоминаемым. Хорошо, пусть делает своё дело. Он может продвигать бои. У него есть свои планы, у Хабиба есть свои планы. Иногда наши идеи расходятся, а иногда мы приходим к согласию. Но нас не интересует бой с Макгрегором. К тому же, думаю, он может проиграть Дональду Серроне», — приводит слова функционера MMAJunkie.

Конор Макгрегор проведёт следующий поединок 18 января, когда встретится с Дональдом Серроне. Хабиб Нурмагомедов выйдет в октагон 18 апреля, его соперником станет Тони Фергюсон.

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