Абдель-Азиз хочет, чтобы Хабиб встретился с Гэтжи

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз дал понять, что хотел бы видеть поединок своего клиента с Джастином Гэтжи.

«Следующий соперник Хабиба? Что скажете по поводу Гэтжи? Он побеждает нокаутами. По логике, именно он должен быть следующим претендентом на титул. Он занимает третье место в рейтинге UFC. Второй номер, Порье, уже получил титульный бой. Так что именно бой с Хабибом имеет наибольший смысл для Гэтжи и его карьеры.

Макгрегор не хочет иметь с Джастином ничего общего. Мы понимаем, что Гэтжи может побеждать досрочно, и мы знаем, что Конор — из тех бойцов, которые могут сдаться. Потому UFC делает правильный шаг, когда не организовывает их встречу. Гэтжи попросту надерёт Конору зад», — приводит слова Абдель-Азиза MMAJunkie.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов ближайший поединок проведёт 18 апреля. Его соперником станет Тони Фергюсон.