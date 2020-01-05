Уоррен заявил, что летом Уайлдер и Фьюри проведут третий бой
Один из промоутеров экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что его клиент в 2020 году дважды встретится с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.
«22 февраля Тайсон вернётся в ринг и встретится с Уайлдером. Независимо от исхода этого боя, летом они встретятся снова», — приводит слова функционера BoxingScene.
Ранее о возможности реванша после второго поединка боксёров заявлял и другой промоутер Фьюри Боб Арум. Напомним, что впервые Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретились в 2018 году, тогда по итогам 12 раундов судьи насчитали ничью. Второй поединок состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону противостояния будет стоять пояс по версии WBC и престижный пояс журнала The Ring.
Читайте также
- 5 января 2020
-
00:51
- 4 января 2020
-
23:52
-
22:58
-
21:34
-
20:55
-
19:36
-
18:51
-
17:29
-
15:44
-
14:36
-
14:02
-
12:01
-
08:36
-
07:59
-
06:54
-
00:59
- 3 января 2020
-
23:34
-
22:43
-
21:58
-
20:08
-
19:51
-
18:19
-
17:17
-
15:13
-
13:11
-
12:30
-
12:05
-
11:44
-
11:07
-
10:10
-
09:17
-
00:46
- 2 января 2020
-
23:59
-
22:39
-
21:24
Партнерский контент