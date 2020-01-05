Уоррен заявил, что летом Уайлдер и Фьюри проведут третий бой

Один из промоутеров экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что его клиент в 2020 году дважды встретится с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

«22 февраля Тайсон вернётся в ринг и встретится с Уайлдером. Независимо от исхода этого боя, летом они встретятся снова», — приводит слова функционера BoxingScene.

Ранее о возможности реванша после второго поединка боксёров заявлял и другой промоутер Фьюри Боб Арум. Напомним, что впервые Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретились в 2018 году, тогда по итогам 12 раундов судьи насчитали ничью. Второй поединок состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону противостояния будет стоять пояс по версии WBC и престижный пояс журнала The Ring.