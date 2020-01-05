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Майя встретится c Бёрнсом

Майя встретится c Бёрнсом
Бокс/ММА / UFC 0

14 марта в Бразилиа (Бразилия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN. В его карде выступит бывший претендент на титул чемпиона UFC Демиан Майя. Соперником 42-летнего бойца станет 33-летний Гилберт Бёрнс, сообщает MMA Fighting.

Майя на данный момент занимает шестое место в рейтинге UFC. У Демиана серия из трёх побед. В предыдущем поединке он справился с Беном Аскреном, и после того поражения Аскрен объявил о завершении карьеры. В UFC на счету Демиана 22 победы и 9 поражений.

Гилберт Бёрнс занимает 13-е место в рейтинге UFC. У него серия из четырёх побед. В минувшем поединке Бёрнс единогласным решением судей победил Гуннара Нельсона. В UFC на его счету 10 побед при трёх поражениях.

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