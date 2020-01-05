Майя встретится c Бёрнсом
14 марта в Бразилиа (Бразилия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN. В его карде выступит бывший претендент на титул чемпиона UFC Демиан Майя. Соперником 42-летнего бойца станет 33-летний Гилберт Бёрнс, сообщает MMA Fighting.
Майя на данный момент занимает шестое место в рейтинге UFC. У Демиана серия из трёх побед. В предыдущем поединке он справился с Беном Аскреном, и после того поражения Аскрен объявил о завершении карьеры. В UFC на счету Демиана 22 победы и 9 поражений.
Гилберт Бёрнс занимает 13-е место в рейтинге UFC. У него серия из четырёх побед. В минувшем поединке Бёрнс единогласным решением судей победил Гуннара Нельсона. В UFC на его счету 10 побед при трёх поражениях.
Читайте также
- 5 января 2020
-
09:41
-
00:51
- 4 января 2020
-
23:52
-
22:58
-
21:34
-
20:55
-
19:36
-
18:51
-
17:29
-
15:44
-
14:36
-
14:02
-
12:01
-
08:36
-
07:59
-
06:54
-
00:59
- 3 января 2020
-
23:34
-
22:43
-
21:58
-
20:08
-
19:51
-
18:19
-
17:17
-
15:13
-
13:11
-
12:30
-
12:05
-
11:44
-
11:07
-
10:10
-
09:17
-
00:46
- 2 января 2020
-
23:59
-
22:39
Партнерский контент