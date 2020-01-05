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Сехудо назвал Яна «отвратительным русским»

Сехудо назвал Яна «отвратительным русским»
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо ответил Альджамейну Стерлингу на предложение провести поединок, попутно упомянув Петра Яна.

«Раз уж ты и этот отвратительный русский Пётр Ян так одержимы мною, почему бы вам не провести бой? Победитель будет удостоен чести преклонить колено перед тройным чемпионом», — написал Сехудо в «Твиттере».

Генри Сехудо не так давно отказался от титула в наилегчайшем весе и намерен защищать пояс в легчайшем дивизионе. Американец выразил желание драться с Жозе Алду. Ян возмущён таким желанием Сехудо, подчёркивая, что тот намерен встретиться с соперником, который проиграл два последних поединка. Пётр в предыдущей встрече нокаутировал экс-претендента на титул Юрайю Фэйбера.

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