Х. Рамирес: я близок к титульному бою в полутяжёлом весе

Бывший чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Хильберто Рамирес заявил, что уже в скором времени он может получить титульный поединок в полутяжёлой весовой категории.
«В 2020 году меня ждут хорошие события. Я близок к договорённости о титульном бое в полутяжёлом весе. Рад, что у меня есть возможность стать чемпионом в двух категориях. Это то, чего хочет большинство боксёров — выигрывать титулы. Я очень хочу завоевать ещё один пояс в 2020 году.
Сейчас мы обсуждаем детали чемпионского боя. Я в волнительном ожидании. Хочу выйти в ринг как можно скорее и показать всем, чего я стою", — приводит слова Рамиреса BoxingScene.
Мексиканец провёл предыдущий поединок в апреле 2019 года, когда досрочно победил Томми Карпенси. То была дебютная встреча Рамиреса в полутяжёлом дивизионе.
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