Ян — Сехудо: откажись от титула, и я буду милосердным

Боец UFC Пётр Ян отреагировал на высказывания чемпиона организации в легчайшем весе Генри Сехудо. Тот оскорбил Петра, назвав «отвратительным русским», и предложил ему встретиться с Альджамейном Стерлингом.

«Клоун, ты одержим боем с Алду. Откажись от титула, и я буду милосердным по отношению к тебе», — написал Ян на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Напомним, Пётр Ян в предыдущем бою нокаутировал бывшего претендента на титул Юрайю Фэйбера. После этого он поднялся на третье место в рейтинге UFC и выразил желание провести поединок с Сехудо. Однако Генри заявил о намерении провести поединок с экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Жозе Алду. Ян критикует это решение, мотивируя тем, что бразилец проиграл два последних боя.