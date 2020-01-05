Паскаль: готов встретиться с любым соперником
Чемпион мира по версии WBA Regular в полутяжёлом весе Жан Паскаль заявил о готовности провести поединок с любым соперником. Вместе с тем канадец подчеркнул, что после противостояния с Баду Джеком ему нужна небольшая пауза.
«Собираюсь пообщаться со своим советником Грегом Лионом и тренером Стефаном Ларошем. Готов встретиться с любым соперником. Но мне уже не двадцать лет. Я провёл 12 раундов бескомпромиссного поединка с Баду Джеком, и теперь мне нужно несколько месяцев отдыха. Через месяц вернусь в зал. Но следующий бой приму минимум через четыре месяца», — приводит слова Паскаля BoxingScene.
Предыдущий поединок Паскаль провёл 28 декабря 2019 года. Тогда он раздельным решением победил Баду Джека.
Читайте также
- 5 января 2020
-
15:57
-
14:50
-
13:30
-
12:48
-
11:42
-
10:52
-
09:41
-
00:51
- 4 января 2020
-
23:52
-
22:58
-
21:34
-
20:55
-
19:36
-
18:51
-
17:29
-
15:44
-
14:36
-
14:02
-
12:01
-
08:36
-
07:59
-
06:54
-
00:59
- 3 января 2020
-
23:34
-
22:43
-
21:58
-
20:08
-
19:51
-
18:19
-
17:17
-
15:13
-
13:11
-
12:30
-
12:05
-
11:44
Партнерский контент