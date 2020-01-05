Паскаль: готов встретиться с любым соперником

Чемпион мира по версии WBA Regular в полутяжёлом весе Жан Паскаль заявил о готовности провести поединок с любым соперником. Вместе с тем канадец подчеркнул, что после противостояния с Баду Джеком ему нужна небольшая пауза.

«Собираюсь пообщаться со своим советником Грегом Лионом и тренером Стефаном Ларошем. Готов встретиться с любым соперником. Но мне уже не двадцать лет. Я провёл 12 раундов бескомпромиссного поединка с Баду Джеком, и теперь мне нужно несколько месяцев отдыха. Через месяц вернусь в зал. Но следующий бой приму минимум через четыре месяца», — приводит слова Паскаля BoxingScene.

Предыдущий поединок Паскаль провёл 28 декабря 2019 года. Тогда он раздельным решением победил Баду Джека.