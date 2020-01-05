Порье и Гэтжи могут встретиться в андеркарде боя Хабиб — Фергюсон

18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В его главном событии встретятся чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и бывший временный чемпион лиги Тони Фергюсон.

Другой бывший временный чемпион, Дастин Порье, заявил, что готов вернуться в октагон после сентябрьского поражения от Нурмагомедова. По словам Дастина, он хотел бы выступить в андеркарде боя Хабиб — Фергюсон. Соперником американца может стать третий номер рейтинга Джастин Гэтжи, сообщает MMAJunkie.

Последнего также называют одним из возможных претендентов на титул. Порье и Гэтжи встречались в апреле 2018 года, и Джастин нокаутировал Гэтжи на турнире в Глендейле. С того момента Джастин не проигрывал и одержал три победы кряду.