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Серроне: как боец ММА я лучше, чем Макгрегор

Серроне: как боец ММА я лучше, чем Макгрегор
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец UFC Дональд Серроне сравнил себя со своим будущим соперником — бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Их поединок намечен на 18 января.

«Лучший ли я боец ММА, чем Макгрегор? Однозначно. Я был участником больших боёв. Проходил этот путь много раз. Это будет мой 51-й бой в смешанных единоборствах. Я дрался чаще, чем кто-либо другой», — приводит слова Дональда Серроне MMAFighting.

Для Конора Макгрегора поединок с Дональдом Серроне станет первым после боя с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года. Бой Макгрегора с Серроне назначен на 18 января 2020 года на турнире UFC 246, и это будет главным событием турнира, на котором, традиционно, запланировано пять раундов. Ранее президент UFC Дэна Уайт заявил, что в случае победы Макгрегора над Серроне и Хабиба Нурмагомедова над Тони Фергюсоном организация готова дать реванш Хабибу и Конору.

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