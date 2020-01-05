Кормье — о реванше с Миочичем: мне оставалось только удивляться

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что Стипе Миочичу удачно удалось переломить ход поединка на турнире UFC 241, в котором Миочич вернул себе пояс чемпиона в тяжёлом весе.



«Я был там, так что стоит отдать должное Миочичу и его углу. Если пересмотреть бой, то можно увидеть, что Стипе возвращался в угол растерянным. Ему говорили, чтобы он делал определённые вещи, а Миочич в ответ говорил, что он пытается. Он весь бой доносил очень много ударов справа. Один удар мало значит, но он пробивал по корпусу раз за разом.



Стипе попал мне по рёбрам в четвёртом раунде. Это было больно, хотя я легко переносил попадания по подбородку. После этого я уже опустил руки. Стипе пробивал корпус, а затем начал атаковать по голове. Мне оставалось только удивляться», — приводит слова Даниэля Кормье BJPenn.