Махачев — о поединке с Ли: кто-нибудь, пожалуйста, сделайте этот бой
Российский боец UFC Ислам Махачев признался, что очень хочет провести поединок с Кевином Ли. Махачев опубликовал в своём «твиттере» коллаж из своей фотографии и фотографии Ли и попросил организовать этот поединок.
Не так давно бывший претендент на титул временного чемпиона UFC Ли предложил Махачеву провести встречу в андеркарде поединка Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон.
«Кто-нибудь, пожалуйста, сделайте этот бой», — написал в своём «твиттере» Махачев.
Махачев на данный момент занимает 15-е место в рейтинге UFC в лёгком весе. Последний из своих поединков он провёл в сентябре на турнире в Абу-Даби и тогда победил Дэйви Рамоса. Это была уже шестая победа Ислама кряду. Всего на его счету в UFC восемь боёв, в семи из которых он победил.
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