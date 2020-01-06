Серроне не собирается менять образ жизни из-за боя с Макгрегором

Американский боец UFC Дональд Серроне признался, что не представляет свою жизнь без экстремальных видов спорта и не собирается отказываться от своего образа жизни из-за боя с Конором Макгрегором.



«В моём контракте есть пункты, которые запрещают мне делать различные вещи, например ездить верхом, но это не мешает мне постоянно кататься на лошадях. Я не могу ездить на мотоцикле, кататься по горам, но я ни разу в своей жизни не выбывал из боя. Я ни разу не провалил взвешивание. Я никогда не снимался с боя. Я получал травмы, но выходил драться. Я всегда за бой.



Вовремя ложиться спать и думать только о тренировках? Я бы сошёл с ума. Мне становится куда проще, когда я гоняю по горам на байке, играю в пейнтбол или езжу верхом», — приводит слова Дональда Серроне MMANews.