Сауль Альварес показал свою яхту за $ 60 млн

Действующий чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес показал свою новую личную яхту, которая носит название «Канело». Видеозапись боксёр опубликовал в своём инстаграм-аккаунте.



Оценочная стоимость этой яхты составляет $ 60 млн.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Ранее Альварес принял решение отказаться от титула по версии WBO в полутяжёлом весе, который был завоёван в поединке с российским боксрёом Сергеем Ковалёвым в ноябре 2019 года.



Ещё ранее Альварес отказался от пояса во втором среднем весе. Таким образом, на сегодняшний день он владеет лишь титулом в среднем весе. Дальнейшие планы Сауля по-прежнему не раскрываются, но очевидно, что он не планирует в ближайшее время продолжать карьеру в полутяжёлом весе.