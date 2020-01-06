Сауль Альварес показал свою яхту за $ 60 млн
Действующий чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес показал свою новую личную яхту, которая носит название «Канело». Видеозапись боксёр опубликовал в своём инстаграм-аккаунте.
Оценочная стоимость этой яхты составляет $ 60 млн.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Ранее Альварес принял решение отказаться от титула по версии WBO в полутяжёлом весе, который был завоёван в поединке с российским боксрёом Сергеем Ковалёвым в ноябре 2019 года.
Ещё ранее Альварес отказался от пояса во втором среднем весе. Таким образом, на сегодняшний день он владеет лишь титулом в среднем весе. Дальнейшие планы Сауля по-прежнему не раскрываются, но очевидно, что он не планирует в ближайшее время продолжать карьеру в полутяжёлом весе.
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