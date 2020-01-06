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Кокляев признался, что скрыл травму перед боем с Емельяненко

Кокляев признался, что скрыл травму перед боем с Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал, что не сообщил о травме, полученной в ходе подготовки к поединку с бойцом MMA Александром Емельяненко, поскольку опасался, что это негативно скажется на интересе к событию. Напомним, Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде поединка, прошедшего 29 ноября.

«В 2000 году «размотало» на квадроцикле — травма левого плеча. Закачал, рекорды, победы, но не думал, что в будущем работа кардинально сменится и динамика ударной работы ослабит закачанное (укреплённое) плечо. Примерно за три недели до боя в спарринге плечо дало о себе знать. Ни ударно-волновая терапия, ни другие физиопроцедуры, ни блокада не помогли.

Говорить о травме до боя было неправильно, ибо зрительский интерес мог пропасть (это невыгодно), ну а сегодня имеем, что имеем: восстанавливаем плечо и одновременно отдыхаем», — написал стронгмен в своём «инстаграме».

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