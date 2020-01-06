В ACA официально подтвердили следующий бой Мирзаева. Фото

Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев проведёт следующий поединок 6 марта на турнире АСА 105 промоушена Absolute Championship Akhmat, который состоится в Алма-Ате (Казахстан), сообщает пресс-служба лиги. Его соперником станет представитель Казахстана Арман Оспанов из Казахстана. Бой пройдёт в полулёгкой весовой категории (до 65,8 кг).

Также ACA опубликовала в «Инстаграме» афишу предстоящего поединка.

Если у вас не отображается картинка, её можно посмотреть в «инстаграме» промоушена.

На счету 33-летнего Мирзаева 18 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах. В последнем поединке, который состоялся 27 сентября в Москве, Мирзаев проиграл нокаутом Шамилю Шахбулатову. У 30-летнего Оспанова 9 побед и 3 поражения.