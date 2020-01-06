Кокляев ответил критикам, которых возмутило видео с чёрной икрой. Видео

Российский стронгмен Михаил Кокляев обратился к пользователям, которые раскритиковали его за позёрство. Напомним, ранее Кокляев похвастался, что заработал много денег за боксёрский поединок с бойцом MMA Александром Емельяненко, и показал видео, как ест чёрную икру.
«Всем, кто пишет всякие недовольные посты, я просто хочу задать вопрос: ребята, а если у вас была бы такая возможность, как у меня, или у ваших друзей, у кого-нибудь, как бы вы сделали, если бы Саша предложил вам подраться? И вы вышли бы, и вы собрали бы кучу зрителей, заработали бы какие-то деньги. Как бы вы поступили, ребятушки?» — сказал стронгмен в видеообращении к пользователям.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Кокляева.
Напомним, Емельяненко победил стронгмена нокаутом в первом раунде.
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