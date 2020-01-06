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Тим Цзю: в 2020 году хочу стать чемпионом мира

Тим Цзю: в 2020 году хочу стать чемпионом мира
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Проспект среднего веса Тим Цзю заявил, что хочет завоевать титул чемпиона мира в 2020 году. По словам Цзю, он хотел бы привезти титульный бой на свою вторую родину — в Австралию.

«В 2020 году хочу завоевать мировой титул. Хочу занять самую высокую ступень. У меня отличный промоутер, у нас есть даты боёв. Речь — о восхождении на гору. Чемпион мира — вот кем хочу стать. У меня есть правильные люди позади меня, я уверен в своих силах и знаю, в каком направлении мне двигаться. Хотел бы устроить титульный бой за звание чемпиона мира в Австралии», — приводит слова Тима Цзю BoxingScene.

Тим Цзю 6 декабря одержал 15-ю победу на профессиональном ринге, победив Джека Брюбэйкера нокаутом в четвёртом раунде.

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