Тактаров поделился воспоминаниями о бое с Дольфом Лундгреном

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров вспомнил свой боксёрский поединок с актёром Дольфом Лундгреном, который прошёл в 2007 году в рамках шоу «Короли ринга».
«Я сказал Дольфу: «Лицо не задену, но по животу жалеть не буду — зрители не поймут. А ты делай, что хочешь». И он выдержал и пять раундов, и все удары по корпусу. Молодец! Он получил деньги — времена были тяжёлые, а я — приглашение ещё на два боя по ММА, на которых заработал больше, чем за все бои до этого. Но главное — красиво ушёл, закончив свой боевой гештальт.
Тренировки по боксу после окончания основных выступлений принесли свою пользу. Всего чисто боксом я занимался 6 лет (так же как чисто самбо, дзюдо и джиу-джитсу — по 6 лет). В футбол я играю уже 16 лет, но результаты скромнее. А вообще, формула боёв для известных персон очень интересна. Короли выступали на турнирах и умели драться», — написал Олег Тактаров в своём «инстаграме».
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