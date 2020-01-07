Отец Нурмагомедова – Макгрегору: есть желание уронить тебя другим моим бойцом Махачёвым
Адбулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, ответил на слова ирландского бойца Конора Макгрегора, который заявил, что Хабиб избегает реванша с ним по причине страха.
«Хороший ты парень, но лукавишь. И у меня есть желание уронить тебя другим моим бойцом Махачёвым», — написал Адбулманап Нурмагомедов комментарий к посту в «Инстаграме» на странице mma_tm.
Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в октябре 2018 года.
28-летний Ислам Махачев провёл 19 боёв в профессиональной карьере, в которых одержал 18 побед и потерпел 1 поражение.
Напомним, уже на первом турнире UFC в 2020 году Конор Макгрегор вернётся в октагон. 18 января на турнире UFC 246 он проведёт бой с Дональдом Серроне.
Макгрегор — о реванше с Хабибом: Нурмагомедов дрожит, он просто боится
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