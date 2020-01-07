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В UFC признали желание организовать бой Нурмагомедова в России

В UFC признали желание организовать бой Нурмагомедова в России
Бокс/ММА / UFC 0

Глава UFC Russia Андрей Громковский рассказал, что в промоушене хотят организовать бой действующего чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в России, однако о конкретных планах говорить преждевременно.

«Мы очень хотели бы, чтобы такое произошло. Это было бы гигантское событие для развития спорта. Но пока никаких конкретных планов нет. Понятно, что могут быть различные обсуждения на эту тему. Но пока конкретную дату и место мы назвать не можем.

Любой бой с участием Хабиба в России будет очень популярным. Люди захотят прийти и увидеть поединок одного из величайших бойцов в истории смешанных единоборств. Нет сомнений, что мы соберём большое количество людей на арене, если такой бой будет», — приводит слова Громковского ТАСС.

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