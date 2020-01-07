Бой Бетербиева в Китае не станут отменять, несмотря на политику

Организаторы не планируют отменять поединок с участием чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям IBF и WBC россиянина Артура Бетербиева и китайца Мэн Фаньлуна. Об этом сообщили в IBF.

Напомним, ранее появилась информация, что Бетербиев может отказаться от обязательной защиты пояса IBF в поединке с Мэн Фаньлуном, поскольку не желает проводить бой на территории Китая из-за политики страны в отношении мусульман-уйгуров, религиозные и гражданские права которых, по мнению критиков властей, регулярно ущемляются.

«Пока мы не планируем отменять бой», — приводит слова представителя организации ТАСС.

Торги на право проведения боя Бетербива с Мэн Фаньлуном выиграла китайская компания Longjoy Sports, предложившая призовой фонд в размере $ 1,9 млн — почти в 1,5 раза больше, чем предлагал промоутер россиянина компания Top Rank ($ 1,315 млн). В случае отказа Бетербиева от защиты титул могут объявить вакантным, и тогда бой за него проведут Мэн Фаньлун и британец Джошуа Буатси либо немец Доминик Бозель.