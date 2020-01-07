Тренер Сен-Пьера объяснил, за счёт чего Жорж победил бы Хабиба

Фирас Захаби, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера, предположил, что его подопечный выигрывал бы раунды у Хабиба Нурмагомедова, поскольку очень хорошо умеет действовать ногами. Напомним, ранее тренер не исключил, что Сен-Пьер возобновит карьеру, если ему предложат сразиться с Нурмагомедовым.
«Жорж прекрасно владеет джиу-джитсу. Их борьба в партере не будет похожа на удержание кого-то в лёгком весе. Даже если Хабиб повалит его, у Жоржа есть фантастические способности подниматься. Буду удивлён, если Хабибу в бою с ним удастся сделать больше одного тейкдауна.
Посмотрите на карьеру Жоржа. Как много раз его переводили вниз? А если кто-то делал тейкдаун, то он находился внизу долю секунды. Он всегда на ногах. Я не могу назвать себя непредвзятым, но думаю, что за счёт умения бить ногами Жорж будет выигрывать у него раунды», — сказал Захаби в интервью YouTube-каналу Fight Tips.
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