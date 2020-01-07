В команду Макгрегора вошёл участник Олимпиады в Москве—1980
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, приступил к сотрудничеству с бывшим боксёром Филом Сатклиффом, который выступал на летних Олимпийских играх в Москве в 1980 году и в Лос-Анджелесе в 1984 году, сообщает издание Irish Boxing.
Ранее Сатклифф уже сотрудничал с Макгрегором. Предполагается, что он будет присутствовать в углу бойца, когда тот выйдет на поединок с американцем Дональдом Серроне. Бой Макгрегора и Серроне состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе 18 января.
Напомним, Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с октября 2018 года, после того как в титульном поединке проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. В активе ирландца 21 победа в 25 боях в MMA.
На ESPN анонсировали следующий бой Макгрегора. О Серроне — ни слова. Видео
«Хабиб — босс, будет так, как он хочет». Тренер Нурмагомедова — о реванше с Макгрегором
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