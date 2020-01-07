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UFC продолжит бесплатно транслировать бои в России

UFC продолжит бесплатно транслировать бои в России
Бокс/ММА / UFC 0

В UFC продолжат практику бесплатного показа турниров на российских телеканалах. Об этом сообщил глава UFC Russia Андрей Громковский.

«Будем показывать. Мы активно будем это развивать, потому что верим, что помимо развития платной подписки на трансляции показ на эфирных каналах позволяет охватить большую аудиторию», — приводит слова Громковского ТАСС.

Турниры UFC в 2019 году транслировали Первый канал и «Рен-ТВ», который покажет бой с участием Конора Макгрегора и Дональда Серроне, намеченный на 18 января.

Также Громковский рассказал, что в UFC хотят организовать бой действующего чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в России, однако о конкретных планах говорить преждевременно.

В UFC признали желание организовать бой Нурмагомедова в России
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